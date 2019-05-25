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Майбутній суперник Пак'яо викликав на поєдинок зірку ММА

Сьогодні 15:49 283 0
Майбутній суперник Пак'яо викликав на поєдинок зірку ММА

Чемпіон WBA Super в напівсередній вазі і майбутній суперник чемпіона світу в семи вагових категоріях Менні Пак'яо Кіт Турман викликав на боксерський поєдинок зірку UFC Конора Макгрегора.

Це відбулося під час інтерв'ю TMZ.

"У боксі ти зробиш більше грошей. Боксуй зі мною, Конор.

У боксі у тебе була перевага в удар з лівої? А з правої? Може бути, ти краще рухався на ногах? Знаю точно, що у Конора не було кондицій, він не готовий до чемпіонських боїв.

Флойд пройшовся по ньому і побив його так, ніби грав у приставку", - сказав Турман.

Нагадаємо, що Мак-Грегор побудував будинки для бездомних ірландських сімей.

Раніше З Мак-Грегора зняли звинувачення в пограбуванні.

Джерело - TMZ.

#Конор, #Мак-Грегор
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