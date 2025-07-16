Тер Штеген тренується окремо від основного складу Барселони

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген тренується окремо від основного складу команди після виходу з відпустки.

Про це повідомляє ESPN.

Попри те, що німець не має травми або інших проблем зі здоров'ям, Хансі Флік вирішив не залучати гравця до тренувальних сесій.

Натомість тер Штеген працює у залі окремо від інших футболістів та очікує на вирішення свого майбутнього, яке після приходу Жоана Гарсії стало ще більш туманним.

Контракт голкіпера з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Барселона була готова безкоштовно відпустити німецького воротаря, щоб заощадити три роки контракту з однією з найвищих зарплат у команді.