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Тер Штеген тренується окремо від основного складу Барселони

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 14:11
Тер Штеген тренується окремо від основного складу Барселони
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген тренується окремо від основного складу команди після виходу з відпустки.

Про це повідомляє ESPN.

Попри те, що німець не має травми або інших проблем зі здоров'ям, Хансі Флік вирішив не залучати гравця до тренувальних сесій.

Натомість тер Штеген працює у залі окремо від інших футболістів та очікує на вирішення свого майбутнього, яке після приходу Жоана Гарсії стало ще більш туманним.

Контракт голкіпера з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Барселона була готова безкоштовно відпустити німецького воротаря, щоб заощадити три роки контракту з однією з найвищих зарплат у команді.

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