Родріго потрапив у сферу інтересів Ліверпуля

Ліверпуль проявляє інтерес до вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго Гоеса.

Про це повідомляє Санті Ауна

За їхньою інформацією, незабаром чемпіони Англії приєднаються до числа клубів, які ведуть боротьбу за вінгера. Родріго подобається особисто головного тренеру Ліверпуля Арне Слоту. Раніше повідомлялося про інтерес до бразильця з боку французького ПСЖ.

Контракт Родріго з Реалом діє до літа 2028 року, його трансферна вартість оцінюється в 90 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 24-річного бразильця 14 голів і 11 асистів у 54 матчах за мадридський Реал у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Ліверпуля до 25-річного шведського форварда Ньюкасла Александера Ісака.