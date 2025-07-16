Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Воррен – про Усика: Тільки йому потрапляють в живіт – він одразу скаржиться до рефері

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 14:33
Воррен – про Усика: Тільки йому потрапляють в живіт – він одразу скаржиться до рефері
Френк Воррен
Getty images

Відомий промоутер Френк Воррен поділився своїми очікуваннями від реваншу володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився очікуваннями від другого поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Фахівець поділився думками в інтерв'ю каналу Queensberry.

"Якщо ти хочеш пробити Усика, то потрібно змусити його працювати другим номером. Тоді ти забереш у нього до 70% потенціалу.

Я передивися усі бої Олександра. Дуже розумний хлопець. Як тільки він пропускає удар в живіт – одразу біжить скаржитись рефері.

Даніель дуже небезпечний, він може достроково виграти поєдинок. Але, якщо чесно, мені все одно яким чином він переможе. Головне – виграти", – розповів Воррен.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом наживо.

Раніше Френк Воррен розповів, яку кількість квитків вже вдалось реалізувати на реванш.

Бокс Олександр Усик Френк Воррен Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Френк Воррен

Воррен: Джошуа – боєць вулиці, у Дюбуа нічого такого немає
Френк Воррен: Подивитися на бій Усика з Дюбуа прилетять зірки Голлівуду Джейсон Стейтем та Деніел Крейг
Тайсон Ф’юрі та зірки Голлівуду відвідають бій Усик – Дюбуа
Стало відомо, скільки квитків продано на бій Усик – Дюбуа
Динаміт, що вибухає в рингу: Who are you, Daniel Dubois?

Останні новини