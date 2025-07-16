Воррен – про Усика: Тільки йому потрапляють в живіт – він одразу скаржиться до рефері
Відомий промоутер Френк Воррен поділився своїми очікуваннями від реваншу володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився очікуваннями від другого поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Фахівець поділився думками в інтерв'ю каналу Queensberry.
"Якщо ти хочеш пробити Усика, то потрібно змусити його працювати другим номером. Тоді ти забереш у нього до 70% потенціалу.
Я передивися усі бої Олександра. Дуже розумний хлопець. Як тільки він пропускає удар в живіт – одразу біжить скаржитись рефері.
Даніель дуже небезпечний, він може достроково виграти поєдинок. Але, якщо чесно, мені все одно яким чином він переможе. Головне – виграти", – розповів Воррен.
Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".
Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом наживо.
Раніше Френк Воррен розповів, яку кількість квитків вже вдалось реалізувати на реванш.