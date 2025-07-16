Воррен – про Усика: Тільки йому потрапляють в живіт – він одразу скаржиться до рефері

Відомий промоутер Френк Воррен поділився своїми очікуваннями від реваншу володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився очікуваннями від другого поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Фахівець поділився думками в інтерв'ю каналу Queensberry.

"Якщо ти хочеш пробити Усика, то потрібно змусити його працювати другим номером. Тоді ти забереш у нього до 70% потенціалу.



Я передивися усі бої Олександра. Дуже розумний хлопець. Як тільки він пропускає удар в живіт – одразу біжить скаржитись рефері.



Даніель дуже небезпечний, він може достроково виграти поєдинок. Але, якщо чесно, мені все одно яким чином він переможе. Головне – виграти", – розповів Воррен.