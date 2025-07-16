Апеляційний суд схвалив продав легендарного "Сан-Сіро"

Регіональний апеляційний суд відхилив запит на зупинку продажу "Сан-Сіро" від ініціативної групи "Yes Meazza".

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

Разом з ареною до власності клубів перейде прилегла територія. У своїй апеляції група зазначала невідповідність документації щодо реконструкції у 1955 році, коли з'явився другий ярус.

Апеляційний суд Мілана не побачив у цих претензіях нічого такого, що мало б зупинити продаж стадіону. Фактично "Yes Meazza" намагались запобігти передачі права власності на "Сан-Сіро" клубам через те, що боси команд планують знести арену після зимової Олімпіади 2026 року.

Очікується, що угоду закриють до завершення липня, а на місці легендарного стадіону збудують новий.

"Сан-Сіро" (або Джузеппе Меацца, – прим.) було зведено у 1926 році, а останню реконструкцію було проведено ще у 1989-му.

У 2019 році президент "россонері" Паоло Скароні закликав знести арену, що у підсумку все ж відбудеться.

Раніше визначилась доля іншого легендарного стадіону – "Олд Траффорд".