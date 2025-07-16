Бабич: Фінансування у Ворсклі буде урізатися

Новий головний тренер Ворскли Олександр Бабич розповів про ситуацію з фінансуванням у полтавському клубі.

Слова Бабича наводить Sport.ua.

"Скажу чесно, ці питання я порушував у розмові з керівниками клубу, які розуміють ситуацію, що є великі проблеми, що потрібно будувати нову команду. Фінансування буде урізатися, але важливо, що воно буде стабільним. Ми хочемо до зими зробити кістяк колективу, щоб потім можна було навколо нього награвати молодь і мати можливість виконувати певні завдання.

Найближчим часом мають закрити питання з трансферним баном. Нам зараз катастрофічно важливо створити надійну гру, насамперед в обороні. Ми працюємо над питанням, щоб запросити відносно досвідченого (25-26 років) центрального захисника та опорного півзахисника, які мають за плечима виступи в УПЛ, щоб навколо цих футболістів формувати команду більш молодими виконавцями", – заявив тренер.