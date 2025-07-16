Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA у Гамбурзі

Даяна Ястремська (39) вдало стартувала на турнірі серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У першому колі друга сіяна обіграла господарку кортів Юле Німаєр (184).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Ястремська за гру 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 16 (!) помилок на подачі та 5 брейків.

Hamburg European Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 16 липня

Даяна Ястремська (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) 6:4, 6:3

Це була друга зустріч суперниць, рахунок зрівнявся. У наступному колі змагань Ястремська зіграє з Діан Паррі (98, Франція).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Ястремська піднялася на 3 позиції.