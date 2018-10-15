Майвезер відповів на виклик Нурмагомедова

12-разовий чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер-молодший дав відповідь на виклик російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.
Про це він написав у своєму Twitter.
"CBS, Showtime і MGM Grand - готуйте гроші. Подивіться на сторінці Леонарда Еллербе - Хабіб кинув мені виклик ", - написав Мейвезер.
CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out!— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 15 жовтня 2018 р.
Go to @leonardellerbe ‘s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me.#CBS#SHOWTIME #MGMGRAND#MayweatherPromotions pic.twitter.com/6OtiDhtbNx
Нагадаємо, росіянин викликав на бій Флойда Мейвезера, заявивши, що він справжній король.
Раніше, Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Мак-Грегора на UFC 229.
Джерело - sport.ua.