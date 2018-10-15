Майвезер відповів на виклик Нурмагомедова

12-разовий чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер-молодший дав відповідь на виклик російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Про це він написав у своєму Twitter.

"CBS, Showtime і MGM Grand - готуйте гроші. Подивіться на сторінці Леонарда Еллербе - Хабіб кинув мені виклик ", - написав Мейвезер.

Нагадаємо, росіянин викликав на бій Флойда Мейвезера, заявивши, що він справжній король.

Раніше, Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Мак-Грегора на UFC 229.

Джерело - sport.ua.