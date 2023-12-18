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Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні

Нічого нового...
Сьогодні 10:11 Андрій Дунець 486 0
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі виставкового турніру Ultimate Tennis Showdown (UTS) у Лондоні проти Гольґера Руне (поразка - 10:20, 11:12, 11:16) Андрєй Рубльов, схоже, переплутав суддівську вишку з пальмою й вирішив залізти на неї.

Причиною такої поведінки "нейтрала" стало непорозуміння щодо оголошення 3-очкової картки. За правилами турніру кожен тенісист може один раз на чверть використати 3-очкову картку (у разі виграшу наступного очка він отримає одразу три). Рубльов виграв 3 очки, а суддя оголосив лише 1.

Відео реакції Андрєя

Після цього Андрєй емоційно доводив свою правоту ще й супервайзеру.

Ну, цього разу, здається, хоча би без матюків...

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