Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні

У матчі виставкового турніру Ultimate Tennis Showdown (UTS) у Лондоні проти Гольґера Руне (поразка - 10:20, 11:12, 11:16) Андрєй Рубльов, схоже, переплутав суддівську вишку з пальмою й вирішив залізти на неї.

Причиною такої поведінки "нейтрала" стало непорозуміння щодо оголошення 3-очкової картки. За правилами турніру кожен тенісист може один раз на чверть використати 3-очкову картку (у разі виграшу наступного очка він отримає одразу три). Рубльов виграв 3 очки, а суддя оголосив лише 1.

Після цього Андрєй емоційно доводив свою правоту ще й супервайзеру.

Wait for the DJ’s choice of music 😭☠️



Rublev not happy during his match vs Rune at UTS in London 🇬🇧

pic.twitter.com/vbHoCaTGdN