Джерело - Чемпіон.

Тенісист Алєксандр Бублік, який представляє Казахстан, але є етнічним росіянином, розізлився на весь світ під час гри проти експершої ракетки світу британця Енді Маррея на турнірі у Штутгарті.

Цього дня у Бубліка гра явно не пішла, і він вирішив, що стане краще, якщо згадати приблизно половину словникового запасу російської мови. Дісталося ледь не всім на світі: і Маррею, і тому, хто будував корт.

Навряд чи варто розшифровувати усе сказане Алєксандром - відео повністю складається із гри слів, яка не потребує перекладу. (Увага! Багато ненормативної лексики).

Додамо, що ця своєрідна терапія не допомогла Бубліку, адже він програв матч Маррею з рахунком 0:2 (3:6, 6:7).

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