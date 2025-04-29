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Визнав провину: чемпіон US Open-2024 отримав дискваліфікацію на 18 місяців

Олексій Погорелов — 29 квітня 2025, 09:41
Макс Перселл
Макс Перселл
Instagram Макса Перселла

Чинний чемпіон US Open у парному розряді Макс Перселл був дискваліфікований на 18 місяців Міжнародним тенісним агентством з доброчесності (ITIA) за порушення правил Антидопінгової програми тенісу.

Про це йдеться на сайті ITIA.

Згідно з джерелом, 27-річний австралієць визналв порушення статті 2.2 TADP (використання забороненого методу), отримавши внутрішньовенні ін'єкції понад 500 мл 16 і 20 грудня 2023 року. Ліміт, встановлений Всесвітнім антидопінговим кодексом і TADP, становить 100 мл протягом 12-годинного періоду.

ITIA надіслала гравцеві повідомлення про потенційне порушення антидопінгових правил (ADRV) 12 грудня 2024 року, і того ж дня гравець подав запит на добровільне тимчасове відсторонення, яке набуло чинності негайно.

Після повного розслідування, проведеного ITIA, яке включало збір доказів та інтерв'ю з гравцем, Перселл визнав свої порушення. Повна співпраця гравця та обмін інформацією з ITIA дозволили зменшити дискваліфікацію на 25%.

Час, проведений під час добровільного тимчасового відсторонення, зараховується до терміну дискваліфікації. Таким чином, бан Перселла завершиться 11 червня 2026 року. Гравець також буде позбавлений результатів і призових за період з дати першого ADRV (16 грудня 2023 року) до першої наступної негативної проби допінг-контролю, яка була надана 3 лютого 2024 року.

Протягом періоду дискваліфікації Перселлу заборонено грати, тренуватися або відвідувати будь-які тенісні змагання, дозволені або санкціоновані членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Французька федерація тенісу, Вімблдон і USTA) або будь-якою національною асоціацією.

Нагадаємо, що ігровий день 28 квітня на турнірі в Мадриді був скасований через відсутність електрики.

Друга ракетка України Марта Костюк пожартувала на цю тему, пригадавши проблемну для українців тему.

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