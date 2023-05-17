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Відео дня: російського тенісиста покарали за матюки під час матчу Мастерса в Римі

В - вихованість
Сьогодні 12:56 Андрій Дунець 313 0
Відео дня: російського тенісиста покарали за матюки під час матчу Мастерса в Римі
#Рубльов

Джерело - Чемпіон.

Андрєй Рубльов укотре продемонстрував найвищі стандарти російської культурності під час програного матчу (6:7, 6:4, 3:6) проти німця Янніка Ганфманна в 1/8 фіналу турніру ATP 1000 в Римі.

Шоста ракетка світу в одному з невдалих епізодів так рознервувався, що почав хаотично сипати лайкою на корті.

Відео

Суддя відразу попередив гравця за таку поведінку,  хоча сам Андрєй поспішив заперечити, що його слова були нецензурними.

"Я сказав російською "скільки ще разів". Це безглуздо просто. Коли я говорю погані слова, завжди зізнаюся. Зараз я говорив "лінія", "трос". Я життям присягаюсь, що нічого не говорив. Я завжди визнаю, коли говорю щось погане", - обурився Рубльов.

Примітно, що росіянин уже не вперше помічений у подібних інцидентах. 

Нагадаємо, минулого року колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів про свою розмову з Рубльовим щодо мовчання останнього на тему війни, яку його країна (терористична) невиправдано розв'язала в Україні.

А перед тим екслідер українського тенісу Олександр Долгополов розкритикував Андрєя за його реакцію на рішення організаторів Вімблдона заборонити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірі.

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