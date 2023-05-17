Відео дня: російського тенісиста покарали за матюки під час матчу Мастерса в Римі

В - вихованість

Джерело - Чемпіон.

Андрєй Рубльов укотре продемонстрував найвищі стандарти російської культурності під час програного матчу (6:7, 6:4, 3:6) проти німця Янніка Ганфманна в 1/8 фіналу турніру ATP 1000 в Римі.

Шоста ракетка світу в одному з невдалих епізодів так рознервувався, що почав хаотично сипати лайкою на корті.

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Суддя відразу попередив гравця за таку поведінку, хоча сам Андрєй поспішив заперечити, що його слова були нецензурними.

"Я сказав російською "скільки ще разів". Це безглуздо просто. Коли я говорю погані слова, завжди зізнаюся. Зараз я говорив "лінія", "трос". Я життям присягаюсь, що нічого не говорив. Я завжди визнаю, коли говорю щось погане", - обурився Рубльов.

Примітно, що росіянин уже не вперше помічений у подібних інцидентах.

Нагадаємо, минулого року колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів про свою розмову з Рубльовим щодо мовчання останнього на тему війни, яку його країна (терористична) невиправдано розв'язала в Україні.

А перед тим екслідер українського тенісу Олександр Долгополов розкритикував Андрєя за його реакцію на рішення організаторів Вімблдона заборонити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірі.

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