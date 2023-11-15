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Росіянин Рубльов послав уболівальника під час матчу Підсумкового турніру

Ніколи такого не було й ось знову...
Сьогодні 13:26 Андрій Дунець 225 0
Росіянин Рубльов послав уболівальника під час матчу Підсумкового турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру Підсумкового турніру ATP в Турині проти свого земляка Данііла Мєдвєдєва (поразка - 4:6, 2:6) Андрєй Рубльов укотре продемонстрував усю "загадковість російської душі".

Перед своєю подачею в кінці першої партії Андрєю крикнули підбадьорювання з трибун: "Собєрісь!"

Відповідь гравця була, на диво, м'якою: "Іді в ж*пу".

Відео

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