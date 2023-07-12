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Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму

Попри те, що вона виступає під нейтральним прапором, їй не вдалося приховати своєї національності
Сьогодні 15:19 Андрій Дунець 361 0
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму
#Вімблдон, #Андрєєва

Джерело - Чемпіон.

16-річна російська тенісистка Мірра Андрєєва була оштрафована організаторами Вімблдона за інцидент, що стався в матчі 4 кола проти американки Медісон Кіз.

Андрєєва двічі спересердя кидала ракетку на траву, що заборонено правилами турніру. Суддя на вишці зняла з Мірри одне очко за неспортивну поведінку. Втім, росіянка наполегливо й довго намагалася довести арбітрині, що ракетка випала з рук внаслідок того, що тенісистка послизнулась.

Як видно на кадрах нижче, такий аргумент юної спортсменки щонайменше можна піддати сумнівам.

Відео

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Той матч Андрєєва програла у 3 сетах - 3:6, 7:6(4), 6:2.

У підсумку з її призових було віднято 8 тисяч доларів (поки що найбільший штраф на турнірі), зазначають кілька авторитетних джерел, зокрема британський Sky Sports.

Нагадаємо, що удар Еліни Світоліної, яка напередодні у чвертьфіналі здолала першу ракетку світу, Іґу Швьонтек, було визнано найкращим у дев'ятому ігровому дні. У матчі 1/2 фіналу українка зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою.

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