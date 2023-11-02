Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі

Джерело - Чемпіон.
Росіянин Данііл Мєдвєдєв програв матч 2-го кола паризького Мастерса болгарину Ґріґору Дімітрову з рахунком 3:6, 7:6(4), 6:7(2).
Даніілу, схоже, не сподобалося, що трибуни не вболівали за нього протягом матчу й, ідучи з корту, вирішив кілька разів продемонструвати їм свого середнього пальця правої руки.
Нагадаємо, Данііл — третя ракетка світу...
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А ось що сказав після цього сам Данііл: "Середній палець? Ні, я розглядав свій ніготь. Чого б це я мав робити щось подібне з цією прекрасною паризькою публікою?"
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