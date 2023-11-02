Головне
Дніпро-1 переграв Рух у 5 турі УПЛ
Вчора 19:58 545
Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги
Сьогодні 08:05 1547
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Вчора 21:46 1643
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Вчора 19:44 1696
Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну
Вчора 19:01 2020
Асист Маліновського приніс Дженоа перемогу над Реджаною в Кубку Італії
Вчора 18:39 418
Чорноморець розгромив Зорю і вийшов у півфінал Кубка України
Вчора 16:58 865
Золота ера Дніпра
Вчора 14:51 5249
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Вчора 13:24 1485
Лунін може перейти у Челсі
Вчора 10:30 762
Блоги
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі Андрій Дунець
Сьогодні 12:30 321
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
Вчора 21:46 1643
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим Андрій Дунець
Вчора 19:44 1696
Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну
Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну Андрій Дунець
Вчора 19:01 2020
Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії
Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії Андрій Дунець
Вчора 17:40 2114
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
Вчора 14:51 5249
"I'm feel": Роналду по-доброму підколов Усика після бою Ф'юрі – Нганну
"I'm feel": Роналду по-доброму підколов Усика після бою Ф'юрі – Нганну Андрій Дунець
Вчора 11:58 1473
Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги
Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги Андрій Дунець
Вчора 10:57 1629
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Андрій Дунець
31.10.2023 20:43 3104
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу Андрій Дунець
31.10.2023 16:42 2319
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ Андрій Дунець
31.10.2023 14:43 4518
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Андрій Твердохліб
31.10.2023 13:56 5604
Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу"
Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу" Андрій Дунець
30.10.2023 20:57 1295
Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином
Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином Андрій Дунець
30.10.2023 19:21 1129
"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі
"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі Андрій Дунець
30.10.2023 18:06 1660
Прямі трансляції

Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі

Нова серія рубрики "російська культура"
Сьогодні 12:30 Андрій Дунець 322 0
Росіянин Мєдвєдєв показав уболівальникам середній палець після поразки в Парижі
#Мєдведєв

Джерело - Чемпіон.

Росіянин Данііл Мєдвєдєв програв матч 2-го кола паризького Мастерса болгарину Ґріґору Дімітрову з рахунком 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

Даніілу, схоже, не сподобалося, що трибуни не вболівали за нього протягом матчу й, ідучи з корту, вирішив кілька разів продемонструвати їм свого середнього пальця правої руки.

Нагадаємо, Данііл — третя ракетка світу...

Відео

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

А ось що сказав після цього сам Данііл: "Середній палець? Ні, я розглядав свій ніготь. Чого б це я мав робити щось подібне з цією прекрасною паризькою публікою?"

Якщо ви пропустили, то ось попередні серії рубрики "російська культура":

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії Довбик курйозним асистом на останніх секундах допоміг Жироні виграти матч Кубка Іспанії 2114
Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну 2020
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 24559
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32705
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 5249
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 21743
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84502 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32531
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20514 7
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109422 4
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54058
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 12793 2