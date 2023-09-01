Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО

Ще трошки російської "культури" вам у стрічку...

Джерело - Чемпіон.

Андрєй Рубльов обматюкав Ґаеля Монфіса під час матчу 2-го кола US Open-2023.

Представникові терористичної країни не сподобалося, що француз дуже часто влучає першим м'ячем на своїй подачі, тому у власному фірмовому стилі (тобто в нецензурній формі) гучно висловив невдоволення цим фактом.

Грубі слова було добре чутно у прямій трансляції.

Відео (обережно, нецензурна лексика)

Найцікавіше, що навіть коментатор на російськомовній аудіодоріжці телеканалу "Eurosport" здивувався такій поведінці Андрєя, відразу ж спростувавши предмет його люті — виявилося, що суперник влучає першою подачею лише у половині випадків.

На жаль, попри абсолютну підтримку трибун, Монфіс програв Рубльову з рахунком 4:6, 3:6, 6:3, 1:6. Натомість дружина Ґаеля, українка Еліна Світоліна, свій матч 2-го кола турніру виграла, здолавши іншу представницю росії - Анастасію Павлючєнкову.

Нагадаємо, що для Андрєя Рубльова це вже далеко не перший ганебний епізод на корті - наприклад, під час матчу Мастерса в Римі навесні цього року його покарали за матюки.

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