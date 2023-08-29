Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО

Ось вона — російська культура...

Джерело - Чемпіон.

Скандальний казахстанський тенісист російського походження Алєксандр Бублік під час матчу 1-го кола US Open назвав свого суперника Домініка Тіма інвалідом.

Натяк був на те, що останнім часом Бублік програє суперникам, яких часто мучать травми, або просто віковим гравцям. Наприклад, нещодавно він поступався 38-річному Стенові Ваврінці та 36-річному Ґаелеві Монфісу.

"Мене з***ало повертати в кар'єру всіх цих інвалідів", — у своєму стилі роздратовано сказав Алєксандр перед однією з подач Тіма.

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Тім, до слова, впевнено переміг Бубліка з рахунком 6:3, 6:2, 6:4. Для австрійця, який вигравав Відкритий чемпіонат США у 2020 році, цей переможний матч став першим на мейджорах з Australian Open-2021.

Нагадаємо, це далеко не перший випадок, коли Алєксандр відзначається хамською поведінкою на корті. Минулого року він під час поєдинку з легендарним Енді Марреєм обматюкав його.

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