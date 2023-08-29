Головне
29 серпня на US Open зіграють Світоліна та Цуренко: розклад матчів українок
Сьогодні 00:20 202
Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open
Вчора 23:08 364
Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open
Вчора 22:17 362
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Вчора 22:12 1064
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
Вчора 20:59 315
Промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі
Вчора 19:24 1786
Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
Вчора 19:21 583
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
Вчора 19:10 472
Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги
Вчора 18:31 693
Гармаш завершує перехід у хорватський клуб
Вчора 17:08 1335
Блоги
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 01:11 246
Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун
Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун Valeriy Ruchka
Вчора 14:02 9853
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу Андрій Твердохліб
27.08.2023 23:54 933
15 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
15 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
27.08.2023 21:15 6792
Довбик епічно не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Довбик епічно не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
27.08.2023 14:49 1493 1
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
27.08.2023 10:30 4195 1
Дюбуа вдарив Усика нижче пояса під час чемпіонського бою - ВІДЕО
Дюбуа вдарив Усика нижче пояса під час чемпіонського бою - ВІДЕО Андрій Дунець
27.08.2023 05:50 3241
Відео дня: Омаргалієва зворушливо виконала гімн України перед боєм Усик - Дюбуа
Відео дня: Омаргалієва зворушливо виконала гімн України перед боєм Усик - Дюбуа Андрій Дунець
27.08.2023 03:24 1580
Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця
Усик брутально відправив Дюбуа в нокаут: відео вирішального удару українця Андрій Дунець
27.08.2023 02:08 16529
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО Андрій Дунець
26.08.2023 23:34 1787
Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО
Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
26.08.2023 22:46 957
Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО
Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
26.08.2023 22:10 3761
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона Андрій Дунець
26.08.2023 17:54 1741
Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби
Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби Юрко Юрченко
25.08.2023 17:31 689
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту Юрко Юрченко
25.08.2023 17:27 781
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа Андрій Дунець
24.08.2023 23:12 2660
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона Андрій Дунець
24.08.2023 18:17 8476
Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО
Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО Андрій Дунець
24.08.2023 17:33 832
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
24.08.2023 15:49 4248
Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз
Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз Юрко Юрченко
21.08.2023 17:57 723
Прямі трансляції

Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО

Ось вона — російська культура...
Сьогодні 01:11 Андрій Дунець 247 0
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО
#US Open, #Бублій, #Тім

Джерело - Чемпіон.

Скандальний казахстанський тенісист російського походження Алєксандр Бублік під час матчу 1-го кола US Open назвав свого суперника Домініка Тіма інвалідом.

Натяк був на те, що останнім часом Бублік програє суперникам, яких часто мучать травми, або просто віковим гравцям. Наприклад, нещодавно він поступався 38-річному Стенові Ваврінці та 36-річному Ґаелеві Монфісу. 

"Мене з***ало повертати в кар'єру всіх цих інвалідів", — у своєму стилі роздратовано сказав Алєксандр перед однією з подач Тіма.

Відео

Тім, до слова, впевнено переміг Бубліка з рахунком 6:3, 6:2, 6:4. Для австрійця, який вигравав Відкритий чемпіонат США у 2020 році, цей переможний матч став першим на мейджорах з Australian Open-2021.

Нагадаємо, це далеко не перший випадок, коли Алєксандр відзначається хамською поведінкою на корті. Минулого року він під час поєдинку з легендарним Енді Марреєм обматюкав його.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 17236
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій 69025
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 274905
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 324288 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12161
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19267
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16508
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14850 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32820 3
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50177
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56502
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21376 1