Як працюють поради букмекерів і чи варто їм довіряти

Привіт народ, з вами BettMan.

Щоб нікого не образити на просторах Рідної Неньки розкажу вам про, так звану, порядність букмекерів на Туманному Альбіоні. Розкажу і покажу на реальному прикладі, як навіть топові букмекерські компанії розводять гравців-початківців на бабки, не гребуючи дешевими засобами, типовими для телеграм-каналів каперів на теренах СНД.

Є таке англійське слово: TIP. Перекладається воно як “порада”. Так от такими “тіпсами”, тобто порадами всіляких експертів, від професійних каперів до відомих спортсменів та коментаторів, засіяно весь сучасний інтернет-простір.

Я вам наведу приклад з сайту вельми шанованої у Великобританії (та й у світі) букмекерської компанії PaddyPower, де експерт з нікнеймом Paddy Murphy кожного божого дня накидує на сайті контори безліч порад, які нібито грунтуються на статистиці, інсайдах та ще цілій купі марних даних.

Треба відверто зазначити, що досвідчені гравці на ставках подібні поради обминають десятим шляхом, бо розраховані вони на новачків, які вперше залетіли на сайт букмекера у розділ новин. Поради спеціально розбавляють у стрічці новин серед звичайного контенту. Людина читає собі новини про якісь майбутні футбольні події і тут їй на очі потрапляє заголовок:

“Кращі ставки вівторка. Експрес на ці три кращі ставки виплачується 8 до 1”.

Стосувалася ця порада перших трьох стартових матчів Кубку Африки. Додаю скрін і підкреслюю червоним ключові меседжи.

Впевнений, багато хто з британців повівся на цей заклик-пораду і вирішив: “8 до 1 - непоганий варіант, закину 20 фунтів. Гроші невеликі, а виграш може бути цілком непоганий".

Ну а тепер ось вам інший скрін, вже з результатами цих трьох матчів.

Як бачите, жодна з трьох ставок не зіграла, хоча для програшу грошей було б достатнього й одного не попадання в ціль з боку експерта. У першому матчі замість перемоги Алжиру з рахунком мінімум у три м'ячі сталася нульова нічия, у другому матчі обидві команди не забили, а у третій грі не сталася перемога Судану. Вийшов конфуз з точки зору експертності того самого Paddy Murphy, про якого я казав вище. При таких конфузах у СНД-шних телеграм-каналах капери просто видаляють меседж з невдалим прогнозов і таким чином у каналі залишаються лише вдалі прогнози, що дозволяє у тривалому часі дурити нових підписників.

Контора PaddyPower не може собі дозволити видаляти цілі статті з порадами, бо через це піднявся б галас. Тому вони просто тюнінгують тексти, прибираючі важливі меседжи. Зараз я вам покажу ще один скрін з тієї ж статті-поради, тільки вже наступного дня після матчів.

Як бачите, фраза про 3 кращі ставки вівторка вже зникла, як і про дивовижний потенційний виграш 8 до 1. Гроші букмекерська компанія вже заробила на своєму “фонарному прогнозі” для дурнів і життя продовжується, а значить треба малювати нові тіпси-поради і приманювати нових метеликів, які охоче летять на світло.

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