Британські букмекери виставили лінію на володаря наступного Золотого м’яча

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Трохи більше місяця пройшло з моменту, як Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч" – нагороду, яка присуджується найкращому футболісту року за версією французького журналу France Football. І от у новий рік ми увійшли з прогнозами британських букмекерів щодо наступного переможця.

Уся прогресивна світова спільнота була обурена наприкінці минулого листопада тим фактом, що нагороду отримав саме Мессі, а не Роберт Левандовський. Багато хто висловлював думку, що французи обрали зірку, яка сама в свою чергу обрала французький футбол. Мова про перехід Мессі з Барселони до Парі Сен-Жермену.

Мої душевні рани про той вибір видання France Football вже майже загоїлися, як раптом я побачив, кого букмекерські компанії бачать наступником аргентинця під кінець сезону 2022. Хай їм грець, але Мессі знов головний фаворит.

Великий знак питання щодо наступного голосування стоїть через Чемпіонат світу 2022 року, який відбудеться в листопаді та грудні. Якщо France Football, який вручає престижну нагороду, дотримуватиметься свого звичайного розкладу, голосування пройде до початку змагань. Однак вони можуть відкласти отримання “Золотого м’яча” до закінчення турніру в Катарі. Перемога на чемпіонаті світу зовсім не обов’язкова для того, щоб бути визнаним найкращим гравцем протягом календарного року. Ліонель Мессі тріумфував у 2010 та 2014 роках, коли Іспанія та Німеччина виграли відповідні чемпіонати світу в Південній Африці та Бразилії.

Проте виступи на чотирирічних турнірах, як правило, мають значний вплив на остаточний вибір видання. Лука Модріч виграв “Золотий м'яч” у 2018 році після того, як вивів Хорватію у фінал чемпіонату світу. У свою чергу визначна роль Фабіо Каннаваро у надиханні Італії на славетну перемогу стала основною причиною вручення йому “Золотого мяча” у 2006 році.

Те ж саме можна сказати і про Зінедіна Зідана в 1998 році і Роналду в 2002-му. Справді, за останні вісім голосувань, що відбулися в роки чемпіонату світу, 21 з 24 позицій на подіумі (перше, друге і третє) дісталося гравцеві, чия країна досягла півфіналу або фіналу.

Якщо Мессі допоможе Аргентині виграти свій перший трофей з 1993 року, я перший за нього проголосую. Такий подвиг у Катарі точно б гарантував йому восьмий титул і другий поспіль Золотий м'яч, але на даний момент Аргентина є лише шостим фаворитом на чемпіонаті світу. Більше того, немає жодної гарантії, що France Football дочекається закінчення турніру, щоб зібрати свої голоси. Якщо це буде так, Мессі, безсумнівно, потрібно буде виграти Лігу чемпіонів, щоб мати шанс отримати ще один мяч. Але навіть якщо він це зробить, його можуть перевершити Неймар або Кіліан Мбаппе, що грають з ним поруч у зірковому складі ПСЖ. І чесно кажучи, я не розумію, чому букмекери поставили на останнє місце Мбаппе, який чисто теоретично може виграти і Лігу Чемпіонів і Чемпіонат світу.

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