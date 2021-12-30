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Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини

Сьогодні 17:56 Harry BettMan 109 0
Продовжуємо слідкувати за гучним колумбійським скандалом
Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Два тижні тому я розповів про подію, яка сталася у Колумбії, де команда Лланерос дозволила своєму супернику, клубу Уніон Магдалена, забити два м’ячі на 95-й і 96-й хвилинах додаткового часу. Особисто у мене і моїх друзів, які побачили відео з забитими голами, не виникає сумнівів щодо підтасовки фінального результату, який посприяв підвищеню у класі Уніон Магдалени. Хоча… остаточне підвищення у класі поки залишається під питанням.

Під тиском суспільства почалося офіційне розслідування, на якому наполягав навіть президент Колумбії. А поки спеціальні органи розбираються, історія обростає новими обставинами.

Днями півзахисник Лланероса, Хорхе Дуван Москера, заявив, що боїться за своє життя та безпеку після того, як йому та його товаришам по команді надіслали смертельні погрози в Інтернеті. 23-річний футболіст використав Twitter, щоб передати повідомлення президенту Колумбії Івану Дуке.

Тут я маю зробити важливий відступ, аби нагадати, що Колумбія страна специфічна. Незаконний обіг зброї та наркотиків накладає певний відбиток на місцеві реалії і час від часу подібні погрози від імені розлючених вболівальників мають сумні наслідки. Одним із відомих прикладів є ситуація, коли колумбійський захисник Андрес Ескобар був застрелений після того, як забив гол у власні ворота під час фіналу чемпіонату світу 1994 року. Мав місце ще один резонансний інцидент, коли чемпіонат Колумбії 1989 року було призупинено після того, як наркокартель Медельїна наказав вбити суддю.

Відео голів, які поки заблокували просування клубу Уніон Магдалена в топову лігу Dimayor, викликали багато дискусій щодо того, чи була боротьба на полі справжньою чи зрежисованою. На відео чітко видно, як деякі гравці Лланероса відступають від гравців команди суперника та дозволяють їм забити.

Президент головної футбольної ліги країни, Фернандо Харамільо, оголосив, що розслідування триває, "незважаючи на очевидні факти, які бачили всі колумбійці та весь світ". Він також заявив, що перший дивізіон вищого рівня планує поважати всі юридичні процедури та діяти відповідно до статутів Колумбії та ФІФА.

Лланерос прийняв новину про розслідування з розпростертими обіймами і сказав, що проведе власне розслідування цього питання. Правоохоронні органи були запрошені долучитися і почати розслідування "національного збентеження", як сказав президент країни Дуке.

Півзахисник Лланероса, Москера, відкинув усі звинувачення у домовлених матчах та корупції, висунуті проти свого клубу. Однак він заявив, що він і його товариші по команді бояться за своє здоров’я і занадто бояться виходити на публіку, боячись, що з ними щось трапиться. Він також попросив закликати до розсудливості від імені президента Дуке.

У вівторок клуб Юніон Магдалена оприлюднив офіційну заяву. На претензії та підозри про те, що їхнє підвищення у класі було отримано у корупційний спосіб, вони відповіли запереченням.

Продовжую уважно слідкувати за "колумбійським цирком", аби тримати вас у курсі розв'язки цієї гучної історії. І разом з усією прогресивною часткою людства сподіваюсь, що Уніон Магдалена не отримає можливість перейти у вищу лігу.

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