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Сказали стрибати: Магучіх заборонили перенести висоту на етапі Діамантової ліги

Олександр Булава — 15 червня 2025, 21:58
Сказали стрибати: Магучіх заборонили перенести висоту на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
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Українській легкоатлетці Ярославі Магучіх не дозволили перенести висоту під час етапу Діамантової ліги у Стокгольмі, що у підсумку вплинуло на результат спортсменки.

Магучіх вперше з липня 2023 року не стала чемпіонкою Діамантової ліги. Українська стрибунка поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс, закінчивши змагання з результатом 1.99 метра.

Перед другою спробою на 2,01 м українка хотіла перенести спробу на 2,03 м, але не встигла цього зробити – організатори змагань розпочали відлік для наступного стрибка.

"Хотіла перенести дві спроби на 2.03 м, але не встигла підійти, перш ніж пішов цей час. Тому мені сказали стрибати, але нічого, в мене вже досвід із суддями та часом. Нічого страшного", – розповіла Магучіх у коментарі Суспільне Спорт.

У підсумку Ярослава витратила дві спроби на 2,01 м та з однієї не змогла взяти висоту 2,03 м.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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