Старт четвертого етапу Кубка світу в Обергофі перенесено на 5 січня

Чоловічий спринт Кубка світу у німецькому Обергофі перенесено через погані погодні умови.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Перша гонка Кубка світу у 2024 році — чоловічий спринт — була перенесена з 4 на 5 січня. Причиною цього є незадовільні погодні умови в Обергофі — спостерігається тепла погода, дощ, а також сильний вітер.

Відтак, у змагальній програмі першого дня четвертого етапу Кубка світу дві гонки – чоловічий та жіночий спринти.

