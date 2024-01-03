Старт четвертого етапу Кубка світу в Обергофі перенесено на 5 січня

Джерело - Чемпіон.
Чоловічий спринт Кубка світу у німецькому Обергофі перенесено через погані погодні умови.
Про це повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
Перша гонка Кубка світу у 2024 році — чоловічий спринт — була перенесена з 4 на 5 січня. Причиною цього є незадовільні погодні умови в Обергофі — спостерігається тепла погода, дощ, а також сильний вітер.
Відтак, у змагальній програмі першого дня четвертого етапу Кубка світу дві гонки – чоловічий та жіночий спринти.
Due to warm weather, rain and strong wind gusts forecast for tomorrow, the Men Sprint in Oberhof has been moved to Friday, 05 January 2024.— International Biathlon Union Newsroom (@ibu_newsroom) January 3, 2024
📷 Svoboda/IBU #biathlon