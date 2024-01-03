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Старт четвертого етапу Кубка світу в Обергофі перенесено на 5 січня

Перший старт Кубка світу з біатлону у 2024 році перенесено на один день через погані погодні умови.
Сьогодні 12:54 252 0
Старт четвертого етапу Кубка світу в Обергофі перенесено на 5 січня

Джерело - Чемпіон.

Чоловічий спринт Кубка світу у німецькому Обергофі перенесено через погані погодні умови.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Перша гонка Кубка світу у 2024 році — чоловічий спринт — була перенесена з 4 на 5 січня. Причиною цього є незадовільні погодні умови в Обергофі — спостерігається тепла погода, дощ, а також сильний вітер.

Відтак, у змагальній програмі першого дня четвертого етапу Кубка світу дві гонки – чоловічий та жіночий спринти.

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