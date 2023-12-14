Зоц – про Білосюк: Після Нового року туристів ніхто возити не буде

Джерело - Суспільне Спорт.
Рішення щодо подальшої участі Олени Білосюк буде прийнято після чемпіонату України.
Про це розповів старший тренер жіночої збірної з біатлону Микола Зоц.
"Вона проїхала три етапи Кубка IBU, ніде жодного разу не стартувала. Після Нового року туристів ніхто возити не буде", – сказав Зоц.
36-річна біатлоністка ще не стартувала у цьому сезоні.
Нагадаємо, Білосюк вивели зі складу членів НОК України.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!