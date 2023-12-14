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Зоц – про Білосюк: Після Нового року туристів ніхто возити не буде

36-річна біатлоністка ще не стартувала у цьому сезоні
Сьогодні 20:40 255 0
Зоц – про Білосюк: Після Нового року туристів ніхто возити не буде
#Олена Білосюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Рішення щодо подальшої участі Олени Білосюк буде прийнято після чемпіонату України.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної з біатлону Микола Зоц.

"Вона проїхала три етапи Кубка IBU, ніде жодного разу не стартувала. Після Нового року туристів ніхто возити не буде", – сказав Зоц.

36-річна біатлоністка ще не стартувала у цьому сезоні.

Нагадаємо, Білосюк вивели зі складу членів НОК України.

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