Білосюк вивели зі складу членів НОК України

Джерело - tribuna.com.
На Генеральній асамблеї НОК ухвалили зміни у складі членів Національного олімпійського комітету.
Зі складу НОК вивели: Олену Білосюк, Вадима Гусарова, Андрія Вінграновського, Павла Крупка, Михайла Макарова, Володимира Лобанова, Павла Хникіна.
Натомість до складу НОК обрали: Олесю Ніколенко, Наталію Добринську, Андрія Грівка, Владислава Якубовського, Вадима Кісіля, Владислава Севрюкова, Володимира Власенка, Руслана Киреєва, Сергія Баранова, Наталію Власову, Івана Калаура, Віталія Бунечка, Сергія Борзова, Петра Нагорного, Олексія Нікітенка, Ігоря Молотка, Михайла Ілляшева, Івана Крулька.
До складу почесних членів НОК обрали Володимира Лобанова.