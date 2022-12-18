Чоловічий персьют Кубка світу в Ансі: огляд гонки

Прима фінішував у ТОП-10

Джерело - Чемпіон.

У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в Ансі відбулась чоловіча гонка переслідування.

Найкращим з українців став Артем Прима, який завершив гонку 10-м. Наразі це найкращий результат і перший фініш України в топ-10 цього сезону на рівні Кубка світу в особистих гонках.

Кубок світу 2022/23

Анессі, Франція

Чоловіки, Гонка переслідування

17 грудня