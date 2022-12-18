Чоловічий персьют Кубка світу в Ансі: огляд гонки

Джерело - Чемпіон.
У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в Ансі відбулась чоловіча гонка переслідування.
Найкращим з українців став Артем Прима, який завершив гонку 10-м. Наразі це найкращий результат і перший фініш України в топ-10 цього сезону на рівні Кубка світу в особистих гонках.
Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Чоловіки, Гонка переслідування
17 грудня
17 грудня
1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) 29:44.1
2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+2) +24.6
3. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+1+0) +35.8
4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+1+1) +43.7
5. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+0+1+0) +54.1
6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0+0+1) +1:03.6
...
10. Артем Прима (Україна, 0+0+0+1) +1:21.2
31. Антон Дудченко (Україна, 1+1+1+2) + 3.22,3
35. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+1) + 3.52,5