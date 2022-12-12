Дудченко: Задоволений, що ця гонка у мене виходить

Український біатлоніст Антон Дудченко задоволений результатом гонки переслідування на другому етапі Кубка світу у Гохфільцені, в якій він відіграв 15 позицій.

Про це розповів сам біатлоніст у коментарі Суспільне Спорт.

"Я задоволений, що ця гонка у мене виходить, добре коли є контактна боротьба, коли всі борються один з одним, це завжди цікаво. Можливо вона мені просто підходить, що так вдається покращувати позиції.

Лижі працювали сьогодні дуже добре, дякую велике сервісменам. Почувався також непогано, три кола взагалі було все добре, а на четвертому трохи став "підвисати", на п’ятому колі працював на максимумі сил, та все ж не вдалося із фіном поборотися. Але я зробив все що міг.

Минулого разу я й стріляв добре. А сьогодні перший промах, як сказали тренери, був далекий, напевно десь я втратив концентрацію. А от останній на стійці: не закрився габарит, трохи недопрацював, бо думками був вже на дистанції", - відзначив Дудченко.