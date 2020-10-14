 Прима: Контактував з хворими на коронавірус батьками | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: Контактував з хворими на коронавірус батьками

Сьогодні 19:55 583 0
Сам український біатлоніст уникнув хвороби
Прима: Контактував з хворими на коронавірус батьками
#Прима

Джерело - Суспільне спорт.

Біатлоніст збірної України Артем Прима контактував зі своїми батьками, які були хворі на коронавірус.

Про це заявив сам спортсмен.

"У моїх батьків був позитивний тест на коронавірус, вони побули на самоізоляції - без ускладнень все пройшло. Зараз уже все добре. Мене це майже не зачепило.

Ця ситуація була перед заключним збором у Сянках більше місяця тому. Я відпросився у тренера, щоб відправити сина у перший клас, якраз під час цього приїзду до Чернігова дізнався про позитивний результат батьків, а ми контактували з ними. Тому я здав два повторних тести на Covid-19, але у мене нічого не було виявлено. Повернувся до тренувань зі збірною, а пізніше й батьки одужали", - сказав Прима.

Нагадаємо, в кінці вересня Прима виграв спринтерську гонку на літньому чемпіонаті України в Чернігові.

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