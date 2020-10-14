Прима: Контактував з хворими на коронавірус батьками

Біатлоніст збірної України Артем Прима контактував зі своїми батьками, які були хворі на коронавірус.

Про це заявив сам спортсмен.

"У моїх батьків був позитивний тест на коронавірус, вони побули на самоізоляції - без ускладнень все пройшло. Зараз уже все добре. Мене це майже не зачепило.

Ця ситуація була перед заключним збором у Сянках більше місяця тому. Я відпросився у тренера, щоб відправити сина у перший клас, якраз під час цього приїзду до Чернігова дізнався про позитивний результат батьків, а ми контактували з ними. Тому я здав два повторних тести на Covid-19, але у мене нічого не було виявлено. Повернувся до тренувань зі збірною, а пізніше й батьки одужали", - сказав Прима.