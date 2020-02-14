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Україна має шанс здобути медаль чемпіонату світу з біатлону

Сьогодні 13:11 403 0
Україна має шанс здобути медаль чемпіонату світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ангольці стартував чемпіонат світу з біатлону, який завершиться 23 лютого. Справжнє свято для фанатів зимових видів спорту. Претендентів на комплекти нагород в цей раз чимало і інтрига буде присутній в кожній гонці.

Правда, є і незадоволені. Зокрема, біатлоністи з Казахстану. Не всі, а ті четверо, яких викрили у вживанні алкоголю. Керівництво Союзу біатлоністів Казахстану відсторонило їх не просто від чемпіонату світу, а на терміни від року до чотирьох.

У нас таких проблем немає і тому ми спокійно будемо вболівати за наші чоловічу і жіночу збірні, які, на жаль, не дуже переконливо виступили на перших шести етапах Кубка світу. Найбільше надій зв'язується з одиночним супермікстом. Поборотися за золото українцям буде непросто, але призове місце дуже і дуже ймовірне. Є шанси і в жіночій естафеті. Зараз аналітики Parimatch ставлять Україну на сьоме місце в списку претендентів на перемогу.

Також особливим для нас стане чоловічий спринт. Річ у тому, що в ньому будуть брати участь відразу п'ять українських біатлоністів. Такого раніше не було, від України в спринті на чемпіонатах світу брали участь не більше чотирьох спортсменів.

Збірна України (жінки): Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок

Збірна України (чоловіки): Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал

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