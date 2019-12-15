Оновлений залік Кубка націй: жіноча команда піднялася на дві позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна команда України вийшла на сьоме місце після естафети на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені. Чоловіча команда - на 8-му місці.
Успішний виступ жіночої команди в Гохфільцені в спринті та естафеті дозволила за цей етап змагань сумарно піднятися на дві позиції в заліку.
Чоловіча збірна, яка займала перед етапом Кубка світу в Гохфільцені сьоме місце, і після спринту зберегла його, за підсумками естафети втратила одну позицію, пропустивши вперед себе чехів.
Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Жіночий залік (після 7 гонок з 26)
1 Норвегія 2395
2 Швеція 2124
3 Росія 2103
4 Франція 1989
5 Швейцарія 1966
6 Німеччина 1901
7 Україна 1894
8 Італія 1863
9 Чехія 1809
10 Австрія 1736
11 Польща 1519
12 Білорусь 1498
13 США 1437
14 Фінляндія 1295
15 Канада 1265
Чоловік залік (після 7 гонок з 26)
1 Норвегія 2489
2 Франція 2273
3 Росія 2093
4 Німеччина 2046
5 Італія 1957
6 Швеція 1766
7 Чехія 1687
8 Україна 1678
9 Австрія 1650
10 Швейцарія 1556
11 Словенія 1506
12 Білорусь 1491
13 Болгарія 1412
14 Канада 1347
15 США 1219