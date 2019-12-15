Оновлений залік Кубка націй: жіноча команда піднялася на дві позиції

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна команда України вийшла на сьоме місце після естафети на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені. Чоловіча команда - на 8-му місці.

Успішний виступ жіночої команди в Гохфільцені в спринті та естафеті дозволила за цей етап змагань сумарно піднятися на дві позиції в заліку.

Чоловіча збірна, яка займала перед етапом Кубка світу в Гохфільцені сьоме місце, і після спринту зберегла його, за підсумками естафети втратила одну позицію, пропустивши вперед себе чехів.

Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Жіночий залік (після 7 гонок з 26)

1 Норвегія 2395

2 Швеція 2124

3 Росія 2103

4 Франція 1989

5 Швейцарія 1966

6 Німеччина 1901

7 Україна 1894

8 Італія 1863

9 Чехія 1809

10 Австрія 1736

11 Польща 1519

12 Білорусь 1498

13 США 1437

14 Фінляндія 1295

15 Канада 1265

Чоловік залік (після 7 гонок з 26)

1 Норвегія 2489

2 Франція 2273

3 Росія 2093

4 Німеччина 2046

5 Італія 1957

6 Швеція 1766

7 Чехія 1687

8 Україна 1678

9 Австрія 1650

10 Швейцарія 1556

11 Словенія 1506

12 Білорусь 1491

13 Болгарія 1412

14 Канада 1347

15 США 1219