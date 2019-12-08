Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 грудня, в шведському Естерсунді класичною естафетою у жінок завершиться перший етап Кубка світу з біатлону.

На старт вийде 21 жіноча команда, серед яких під 8-м номером стартуватиме збірна України.

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Першою на дистанцію від України відправиться Анастасія Меркушина, яка передасть естафету срібній призерці цього етапу в індивідуальній гонці Юлії Джимі. Третьою на дистанцію вийде Віта Семеренко, а завершувати українську естафету буде Дар'я Блашко, для якої це буде перша естафета в складі збірної України.

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ. Початок о 16:30 за київським часом.