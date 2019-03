Сьогодні, 16 березня, у шведському Естерсунді в рамках чемпіонат світу відбулася жіноча естафета.

У цій гонці збірна України завоювала бронзову медаль, але навіть її Валентина Семеренко ледь не втратила. Вона так раділа бронзі, що навіть не помітила, як її на фінішу мало не обігнала німкеня, їй не вистачило до третього місця 0.5 секунд.

Цей результат для жіночої збірної став найкращим в поточному сезоні в класичних естафетах.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx