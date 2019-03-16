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Семеренко ледь не упустила бронзу на чемпіонаті світу

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Семеренко ледь не упустила бронзу на чемпіонаті світу

Сьогодні, 16 березня, у шведському Естерсунді в рамках чемпіонат світу відбулася жіноча естафета.

У цій гонці збірна України завоювала бронзову медаль, але навіть її Валентина Семеренко ледь не втратила. Вона так раділа бронзі, що навіть не помітила, як її на фінішу мало не обігнала німкеня, їй не вистачило до третього місця 0.5 секунд.

Цей результат для жіночої збірної став найкращим в поточному сезоні в класичних естафетах.

Нагадаємо, жіноча збірна України - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті.

Джерело - Чемпіон.

#Семеренко, #чемпіонат світу, #бронза
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