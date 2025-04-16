Надія Кіченок невдало стартувала в парному розряді у Штутгарті

Надія Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті. У матчі першого кола українка разом із китаянкою Сюй Іфань поступилися дуету Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Матч тривав 2 години 18 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:1, 10-5.

За матч Кіченок та Іфань 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейсу, 1 раз помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

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Перше коло парного розряду, 16 квітня

Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина) – Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) 4:6, 6:1, 10-5

Це була перша зустріч суперниць. Українка з китаянкою вперше зіграли в одному дуеті. Сюй Іфань стала вже п'ятою партнеркою Надії Кіченок з початку року в парному розряді на різних турнірах.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська разом з латвійкою Альоною Остапенко поступилися у чвертьфіналі парних змагань у Штутгарті.