Пишаюсь командою, – Емері оцінив виліт Астон Вілли з Ліги чемпіонів від ПСЖ

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про перемогу команди над ПСЖ в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, яка не допомогла англійцям пройти далі.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я пишаюсь командою і роботою, яку ми виконали. Це був найкращий крок до того, на якому рівні я хочу бачити Астон Віллу. Ми непогано грали у першому матчі й зараз майже зробили камбек. Не вистачило останнього кроку.

Вболівальники були на висоті. Вони весь матч нас заряджали і це відчуття не полишало нас навіть за рахунку 0:2", – розповів Емері.