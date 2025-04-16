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Пишаюсь командою, – Емері оцінив виліт Астон Вілли з Ліги чемпіонів від ПСЖ

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 07:05
Пишаюсь командою, – Емері оцінив виліт Астон Вілли з Ліги чемпіонів від ПСЖ
Унаї Емері
Getty Images

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про перемогу команди над ПСЖ в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, яка не допомогла англійцям пройти далі.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я пишаюсь командою і роботою, яку ми виконали. Це був найкращий крок до того, на якому рівні я хочу бачити Астон Віллу. Ми непогано грали у першому матчі й зараз майже зробили камбек. Не вистачило останнього кроку.

Вболівальники були на висоті. Вони весь матч нас заряджали і це відчуття не полишало нас навіть за рахунку 0:2", – розповів Емері.

Зазначимо, що у 1/2 фіналу ПСЖ зіграє проти переможця пари Реал – Арсенал. Перший матч виграв лондонський колектив із рахунком 3:0.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – ПСЖ доступний на сайті "Чемпіон".

Астон Вілла ПСЖ Унаї Емері Ліга чемпіонів-2024/25

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