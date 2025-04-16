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Челсі готовий викласти 80 млн євро за захисника Барселони

Олексій Мурзак — 16 квітня 2025, 20:35
Челсі готовий викласти 80 млн євро за захисника Барселони
Жуль Кунде
Getty Images

Правий захисник Барселони Жуль Кунде потрапив до сфери інтересів Челсі.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, лондонський клуб має намір запропонувати за французького футболіста 80 мільйонів євро.

Видання зазначає, що шанси для Челсі може полегшити фінансове становище Барселони, адже каталонському клубу, ймовірно, доведеться розглянути варіант продажу деяких ключових гравців, щоб покращити свій економічний стан.

Кунде в поточному сезоні зіграв 50 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, у січні Кунде став героєм матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Бетіса, двічі засмутивши суперників. Однак, завдяки технології VAR, на рахунку француза залишився лише один гол.

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