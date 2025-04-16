Болючий виліт: Унаї Емері впав на газон через нереалізований момент на останніх секундах матчу з ПСЖ

Вчорашній матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Астон Віллою та ПСЖ запам'ятався не лише п'ятьма голами, але й шаленими емоціями на останніх секундах.

Йшла 90+3 хвилина гри, на табло рахунок 3:2 на користь бірмінгемців, але потрібен ще один гол. Моментів – купа, але якість їх реалізації бажає кращого.

І от, ПСЖ притиснутий до власних воріт, Вілла в черговій атаці, останні секунди матчу, удар Джареда Конси і... захисник парижан стає на шляху м'яча, не даючи йому залетіти у порожню частину "рамки".

Головний тренер команди-господарів від розпачу впав на газон, а оператори встигли зняти цей епізод, зробивши з іспанця зірку соцмереж.

Проте не лише удар Конси вивів з себе наставника. Перед тим Марко Асенсіо, який, до слова, був орендований у ПСЖ, мав шикарний момент для того, щоб забити, але схибив майже по порожнім воротах.

На жаль, звитяга на своєму полі з рахунком 3:2 не дозволила Астон Віллі пробитися у півфінал Ліги чемпіонів. За сумою двох матчів (4:5) англійці вилетіли із турніру, а Унаї Емері "пропустив вперед" колишній клуб.

Вже після матчу іспанський спеціаліст виступив із заявою, що він пишається грою команди, не акцентуючи увагу на проблемах.