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Болючий виліт: Унаї Емері впав на газон через нереалізований момент на останніх секундах матчу з ПСЖ

Богдан Войченко — 16 квітня 2025, 10:21
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Болючий виліт: Унаї Емері впав на газон через нереалізований момент на останніх секундах матчу з ПСЖ

Вчорашній матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Астон Віллою та ПСЖ запам'ятався не лише п'ятьма голами, але й шаленими емоціями на останніх секундах.

Йшла 90+3 хвилина гри, на табло рахунок 3:2 на користь бірмінгемців, але потрібен ще один гол. Моментів – купа, але якість їх реалізації бажає кращого.

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І от, ПСЖ притиснутий до власних воріт, Вілла в черговій атаці, останні секунди матчу, удар Джареда Конси і... захисник парижан стає на шляху м'яча, не даючи йому залетіти у порожню частину "рамки".

Головний тренер команди-господарів від розпачу впав на газон, а оператори встигли зняти цей епізод, зробивши з іспанця зірку соцмереж.

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Проте не лише удар Конси вивів з себе наставника. Перед тим Марко Асенсіо, який, до слова, був орендований у ПСЖ, мав шикарний момент для того, щоб забити, але схибив майже по порожнім воротах.

На жаль, звитяга на своєму полі з рахунком 3:2 не дозволила Астон Віллі пробитися у півфінал Ліги чемпіонів. За сумою двох матчів (4:5) англійці вилетіли із турніру, а Унаї Емері "пропустив вперед" колишній клуб.

Вже після матчу іспанський спеціаліст виступив із заявою, що він пишається грою команди, не акцентуючи увагу на проблемах.

Астон Вілла Ліга чемпіонів ПСЖ Унаї Емері