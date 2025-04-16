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Колишній тренер Ліверпуля готовий очолити Реал або збірну Бразилії

Олексій Мурзак — 16 квітня 2025, 20:11
Колишній тренер Ліверпуля готовий очолити Реал або збірну Бразилії
Юрген Клопп
Getty Images

Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп втомився від своєї ролі у Ред Буллі та готовий повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За даними джерела, німецький фахівець прийняв таке рішення заради двох пропозицій – Реала або збірної Бразилії.

Нагадаємо, Клопп влітку 2024 року залишив Ліверпуль і наразі працює керівником міжнародних футбольних відносин у Ред Буллі.

Раніше з посади головного тренера збірної Бразилії був звільнений Дорівал Жуніор. Місцева федерація розглядає кандидатури Карло Анчелотті, який зараз очолює Реал, та Жорже Жезуша.

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Юрген Клопп

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