Колишній тренер Ліверпуля готовий очолити Реал або збірну Бразилії

Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп втомився від своєї ролі у Ред Буллі та готовий повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За даними джерела, німецький фахівець прийняв таке рішення заради двох пропозицій – Реала або збірної Бразилії.

Нагадаємо, Клопп влітку 2024 року залишив Ліверпуль і наразі працює керівником міжнародних футбольних відносин у Ред Буллі.

Раніше з посади головного тренера збірної Бразилії був звільнений Дорівал Жуніор. Місцева федерація розглядає кандидатури Карло Анчелотті, який зараз очолює Реал, та Жорже Жезуша.