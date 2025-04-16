Чорноморець підтвердив перехід екстренера СК Дніпро-1 та Руха

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер запросив до свого тренерського штабу Олександра Грицая.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Грицай працював асистентом Кучера у СК Дніпро-1, входив до тренерського штабу луганської Зорі, очолював ВПК Агро та львівський Рух. Як гравець виступав за Черкаси, Дніпро, Кривбас, Арсенал та Зорю. Має в активі три матчі за збірну України.

Грицай буде допомагати головному тренеру у тренувальному процесі, а також буде працювати з відеоматеріалами

"Ми працювали разом з Олександром Кучером в. СК Дніпро-1 в сезоні 22-23. Тому, коли він запропонував мені приєднатися до команди, я відразу погодився. Одеса – місто з величезними футбольними традиціями, маємо зробити все від нас залежне, щоб зберегти Чорноморець" у вищому дивізіоні. Попереду у нас шість фіналів. Тому і ставлення до майбутніх ігор відповідне. Всі розуміють покладену на них відповідальність. У клубі завдання між тренерами розділені. Я буду допомагати як в тренувальному процесі, так і в плані роботи з відеоматеріалами, розбором суперників", – розповів Грицай.

Чорноморець наразі посідає передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда зіграє 20 квітня на виїзді проти Вереса.