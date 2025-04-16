Аморім визначився з голкіпером на матч проти Ліона у Лізі Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що голкіпер Андре Онана зіграє у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона.

Цитує тренера Sky Sports.

"Онана зіграє завтра", – сказав Аморім на пресконференції перед грою.

Нагадаємо, після провальної гри проти Ліона в Лізі Європи Онана не потрапив до основи Манчестер Юнайтед на матч АПЛ проти Ньюкасла (1:4).

У поточному сезоні на рахунку Онана 43 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких він пропустив 56 голів і 10 разів відстояв "на нуль". Контракт 29-річного голкіпера діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що клуби з чемпіонату Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні Онана.