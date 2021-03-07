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Мобільний додаток Ggbet

Сьогодні 18:00 65 0
Основні властивості мобільного додатку Ggbet для ставок. Де знайти та як скачати Ггбет на IOS. Як зареєструватися в телефоні та робити ставки на кіберспорт та спортивні події. Які платіжні системи доступні користувачам мобільного Ггбет.
Мобільний додаток Ggbet

Букмекерська компанія Ггбет створила мобільний додаток IOS. Тепер користувачці айфонів зможуть робити ставки з мобільного. Дізнаємося про властивості додатку Ggbet, як за його допомогою зареєструватися клієнтам та робити ставки з телефону.

Як скачати додаток Ggbet на телефон?

На сайті букмекера немає посилання на мобільний Додаток Ggbet. Тому потрібно зайти одразу в магазин Apple Store та скористатися пошуковиком. Вводимо назву букмекерської контори та отримуємо посилання для скачування файлу. Після цього можна встановлювати додаток Ggbet на мобільний пристрій від компанії Apple.

Встановлення програми займає лічені секунди. Після цього гравець зможе вільно робити ставки з телефону на будь-які позиції в розпису БК Ггбет. Багато клієнтів запитує. як загрузити додаток Для Android. Поки що цієї можливості немає, бо компанія не створила програму для ставок з пристроїв Андроїд.

Реєстрація в Ggbet додатку

Не виникає особливих проблем у гравців зі створенням аккаунту в додатку Ggbet. Потрібно лише заповнити ось ці поля:

додаток Ggbet

Як бачимо, потрібно ввести лише ім’я, електронну пошту, придумати пароль та обрати валюту. Для клієнтів букмекерської контори Ггбет доступні гривні. Після заповнення всіх полів гравець підтверджує, що йому виповнилося 18 років. Заявка відправляється, після цього беттор допускається до ставок в букмекерській конторі Ггбет. Використовуйте промокод Ggbet.

Функції додатку Ggbet

Додаток букмекера спочатку був зроблений в темних тонах. Такої концепції автори дотримуються і зараз. Коли проект тільки розвивався, то були тільки ставки на комп'ютерні дисципліни. Зараз вже є спортивні парі. Корисний розділ з новинами, де публікується актуальна інформація про спорту і кіберспорт. Дізнатися про ліцензію букмекера Ггбет, про його точну адресу та іншу докладну інформації можна в розділі "Про нас".

Букмекерська контора Ггбет спеціалізується на ставках на кіберспорт. Тому любителі кіберспорту зможуть знайти багато пропозицій. В програмі є чітке розмежування на ставки на спорт, кіберспорт, казино.

З телефону вийде укласти парі на Аутрайти, тобто на довготривалі події. Є фільтр, за допомогою якого вибираються матчі з потрібного періоду.

Природно, що набір подій і коефіцієнти в додатку Ggbet такі ж, як і на офіційному сайті Ггбет ру. Внизу є кнопка з меню. Якщо перейти в меню, то побачимо ті самі розділи:

  • Бонуси;
  • Новини;
  • Правила;
  • Інформація про букмекера.

Ставити з телефону досить комфортно. Потрібно лише вибрати потрібний вид спорту, турнір та матч. Натиснути по коефіцієнту та обрати тип парі – ординар, експрес, систему. Реєстрація парі проходить протягом секунди. Кібербукмекер GGbet пропонує посилання на прямі трансляції та розділи зі статистикою і результатами.

Вхід в особистий кабінет Ггбет. Авторизація на сайті букмекера Ggbet виконується через стандартну фору. Потрібно ввести логін та пароль. Можна заповнити клітку "Запам'ятати мене", і в наступний візит беттор автоматично потрапить в особистий кабінет. Якщо ж людина раптом забула пароль, вона відновить його на окремій сторінці.

При відновленні паролю необхідно ввести адрес електронної пошти, та виконати інструкції з відновлення. Далі вказується новий пароль, який зберігається від інших осіб.

Результати і статистика. В мобільному додатку Ggbet є розділ з результатами. У фільтрі беттор задає інтервал дат, і отримує результати в потрібному форматі. У графічному вигляді подаються дані по картках, голам, кутовим і іншими показниками. Можна подивитися на турнірну таблицю. Отримувати всю інформацію комфортно з "яблучних" телефонів.

Гравці бачать повну статистику зі зручним графічним оформленням. Є навіть статистика, де відображено максимальну кількість виграних поспіль очок. Мабуть, це один з кращих розділів статистики серед усіх букмекерів.

Прямі трансляції. У мобільному додатку Ggbet є кнопка "Відео". Якщо натиснути по ній, отримуємо повний набір трансляцій. Оскільки букмекер робить основний акцент на ставках на кіберспорт, то і прямих трансляцій комп'ютерних битв більше. Тішить, що практично всі трансляції по кіберспорту вийде подивитися безкоштовно.

Ставки на кіберспорт у додатку Ggbet

Свою спеціалізацію по ставкам на комп’ютерні дисципліни букмекерська компанія Ггбет підтверджує сповна. У лінії букмекера клієнти знайдуть всі популярні ігрові шутери:

  • League of Legends
  • CS: GO
  • Overwatch
  • Dota 2
  • NBA 2k20
  • FiFA
  • Starcraft II
  • Warcraft III

Можна відкрити лайв розпис і знайти безліч матчів з цих дисциплін з прямими трансляціями. А якщо зайти в розділ "аутрайт", то можна поставити на переможця турніру.

Багато ставок на турніри з солідними призовими. Не випадково глядацький інтерес до поєдинків в киберспорті настільки високий. Кількість ринків в розписах безпосередньо залежить від престижності і популярності змагань. На касові баталії Ггбет пропонує до 160 варіантів парі, а на малопрестижні - до 10.

Чи високі коефіцієнти на кіберспорт пропонує букмекер Ггбет? Скажімо так, вони вище, ніж у багатьох конкурентів. В середньому комісія компанії на комп’ютерні парі лежить в межах 6-7%. Це досить непоганий показник.

Бонуси в мобільному додатку Ггбет

В мобільному додатку Ggbet завжди дуже в достатку бонусних пропозицій. Клієнти обирають категорію бонусів: для новачків, для ставок на спорт та кіберспорт.

Бонус Ггбет на депозит до 125%. Гравці, які поповнюють рахунок на мінімальну суму 100 грн. отримають максимальний бонус 125%. Призові кошти гравці отримують в 3 етапи. На першому етапі бонус дорівнює 100%, на другому – 110%, на третьому – 125%. Потрібно виконати певні умови для отримання призів.

Кешбек 21%. Це хороша компенсація для гравців. Її суть в тому, що за кожну програну ставку людина отримує компенсацію у вигляді 15% від поставлених засобів. Враховуються ординари з мінімальним коефіцієнтом 1,75 і експреси з найменшим коефіцієнтом 2,6 з мінімум трьох подій.

Бонуси в мобільному додатку Ггбет

Акція проводиться в кілька етапів завдовжки 7 днів кожен. У ці періоди бетторам і нараховується компенсація. У залік йдуть ставки на популярні види спорту - футбол, баскетбол, хокей, теніс, волейбол.

Страховка парі. Для любителів ставок на кіберспорт букмекерська контора Ггбет приготувала спеціальне заохочення - 3 страховки від програшів. Акція також проводиться в три періоди, у гравця є 3 страховки. Щоб скористатися пропозицією, необхідно поповнити баланс мінімум на 300 грн. У залік йдуть ставки на ординари з мінімальним коефіцієнтом 1,75 і експреси з найменшим коефіцієнтом 2,6, що складаються з мінімум 3-х подій. Враховуються лише ставки на кіберспорт.

Фінансові операції з додатку Ggbet

Клієнти букмекерської контори Ггбет поповнюють рахунок та подають заявки на зняття коштів за допомогою таких платіжних систем:

  • NETELLER;
  • VISA;
  • MasterCard;
  • Qiwi;
  • Webmoney.

Мінімальна сума депозиту – 5 EUR, максимальна – 2500 EUR. Мінімальна ставка дорівнює 5 EUR, мінімальна сума для зняття – 20 EUR.

Служба підтримки

Спілкуватися з операторами букмекерської контори Ггбет можна по чату, в електронній пошти та телефону гарячої лінії. За чату відповіді приходять оперативно, але не завжди зрозумілі простому гравцеві.

Плюс чату ggbet ua в оперативності операторів. Навіть якщо користувач задає кілька додаткових питань, він отримує відповіді протягом хвилини. Чи не доводиться витрачати багато часу на спілкування. Аналогічно і з спілкуванням по електронній пошті. Беттор задає питання, і через 5-10 хвилин отримує відповідь. Іноді, відповіді більш точні і зрозумілі, в порівнянні з отриманими по чату. Причому немає різниці, звідки ставити питання: з офіційного сайту GG.bet чи з мобільного додатку. На швидкість та якість відповідей це не впливає.

Висновки

Ми дізналися про додаток Ггбет, побачили, що він дозволяє гравцям робити ставки на ті ж позиції, що і на основному сайті компанії. Беттори здійснюють фінансові операції, спілкуються з операторами служби підтримки та отримують хороші бонуси. І все це за допомогою додатку.

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