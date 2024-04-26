Лідер Мілвокі пропустить третій матч плей-оф НБА проти Індіани

Джерело - Чемпіон.

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо не зіграє у третьому матчі плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти Індіани.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Янніс травмувався у матчі регулярного чемпіонату з Бостоном (104:91). У 29-річного гравця було діагностовано розтягнення лівої гомілки.

У поточному сезоні він в середньому за матч набирав 30,4 очка, 11,5 підбирань та 6,5 перехоплень.

Giannis Antetokounmpo is listed as out for today’s game. — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 26, 2024

Наразі рахунок у серії між Мілвокі та Індіаною рівний — 1:1. Третій матч відбудеться 27 квітня. Початок — о 00:30 за київським часом.

Нагадаємо, 50 очок Джоеля Ембііда допомогли Філадельфії перемогти Нью-Йорк, а Денвер утретє здолав Лейкерс.