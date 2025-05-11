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18-річна Матюніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з настільного тенісу

Микола Дендак — 11 травня 2025, 21:44
18-річна Матюніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з настільного тенісу
Вероніка Матюніна
Федерація настільного тенісу України

Вероніка Матюніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді до 21 року, що завершився у Братиславі (Словаччина).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зокрема, українка здобула срібну нагороду в особистих змаганнях. У вирішальному поєдинку 18-річна спортсменка поступилась Анні Херсі з Уельсу з рахунком 1:4.

Також тенісистка здобула бронзову медаль у змаганні змішаних пар в дуеті з іспанцем Даніелем Берзосою. Дует зумів дійти до півфіналу, але там їх зупинили суперники з Румунії (0:3).

Зазначимо, що у липні 2024 року Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи U-19. Тоді вона виборола золоту медаль у парному розряді та срібло – в одиночному.

Раніше чемпіон Паралімпійських ігор у Парижі Віктор Дідух тріумфував на міжнародному турнірі Singapore Smash Para Showcase.

Вероніка Матюніна настільний теніс

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