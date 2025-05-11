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Світоліна – про свій фізичний стан: У мене є деякі моменти зі здоров'ям

Станіслав Матусевич — 11 травня 2025, 21:37
Світоліна – про свій фізичний стан: У мене є деякі моменти зі здоров'ям
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна розповіла про стан свого здоров'я та очікування від матчу 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі проти американки Даніель Коллінз.

Слова першої ракетки України наводить портал Великий теніс України.

"Так, у мене є деякі моменти зі здоров'ям. Але я вже відіграла стільки матчів, тому це нормально – мати невеликий біль тут і там. Добре, що є один день, коли можна потренуватися і зробити відновлювальні процедури. З іншого боку, добре мати таку проблему, бо це означає, що ти граєш добре і виграєш багато матчів, тому тіло і втомлюється. Але вже як є", – зазначила спортсменка.

Світоліна зауважила, що до матчу з Коллінз потрібно добре підготуватися фізично, тому що на корті доведеться багато працювати.

"Я дивилася перший і трохи другого сету її матчу проти Іги Швьонтек. Коллінз грала дуже добре, взагалі не дала Швьонтек розігратися. Можливо, стиль гри Іги підходить під стиль Коллінз.

Я теж грала з Коллінз кілька разів і на повільніших кортах, і на швидших. Тому, в принципі, я знаю, чого очікувати. Для мене головне – підготуватися фізично, тому що на цих кортах у Римі треба відпрацьовувати ногами дуже багато. Сподіваюся, що зможу відновитися і бути готовою до цього", – сказала Еліна.

Матч між Світоліною та Коллінз відбудеться в понеділок, 12 квітня.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у складному матчі перемогла американку Гейлі Баптист у трьох сетах.

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна Даніель Роуз Коллінс WTA 1000

Еліна Світоліна

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