Основний гравець Манчестер Юнайтед травмувався за лічені дні до фіналу Ліги Європи

Центрбек Манчестер Юнайтед Лені Йоро не зміг дограти матч 36 туру АПЛ проти Вест Гема через пошкодження ноги.

Про це повідомляє сайт манкуніанців.

Сьогодні, 11 травня, на старті другого тайму програного поєдинку з рахунком 0:2 Йоро, шкутильгаючи, попросив заміну, оскільки він відчув, що не матиме змогу грати далі. На 52-й хвилині його місце на полі посів Гаррі Магвайр.

Після матчу головний тренер МЮ Рубен Аморім тримав пальці схрещеними, сподіваючись, що травма 19-річного француза буде несерйозною, оскільки вже зовсім скоро "червоні дияволи" гратимуть у фіналі Ліги Європи.

"Завтра (в понеділок, 12 травня) ми повинні оцінити стан Лені кращим чином. Він щось відчув, але я думаю, що це може бути дрібниця. У нього була ця проблема на початку сезону. Ми сподіваємося, що це не дуже серйозно. Я не хочу говорити занадто багато, але, можливо, це не така вже й велика проблема", – сказав Аморім.

Нагадаємо, що фінал Ліги Європи сезону-2024/25 пройде в Більбао на стадіон "Сан-Мамес" 21 травня. У поєдинку за трофей МЮ зійдеться з Тоттенгемом.

Раніше Рубен Аморім назвав умову, за якої він буде готовий залишити посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.