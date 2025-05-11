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Майже ідеально: тренеру Голден Стейт подобається гра його команди без травмованого Каррі

Олексій Погорелов — 11 травня 2025, 21:58
Майже ідеально: тренеру Голден Стейт подобається гра його команди без травмованого Каррі
Стів Керр
Getty images

Головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр залишився задоволений грою своєї команди, незважаючи на поразку в матчі проти Міннесоти.

Слова 59-річного фахівця наводить Yahoo! Sports.

Сьогодні, 11 травня, "воїни" зазнали поразки від Тімбервулвз 97:102 у третій грі серії плейоф НБА. В цьому поєдинку знову не брав участі лідер ГСВ Стеф Каррі, який травмував підколінне сухожилля під час першої зустрічі команд.

І хоча його підопічні програли, Керру сподобалося те, що він побачив у виконанні Ворріорз без травмованої зірки.

"Мені сподобалося, як сьогодні пройшов матч. Ми просто не змогли його виграти. Потрібно віддати належне супернику – вони зробили все правильно.

У 4 чверті Рендл і Едвардс дійсно розігналися, а нам просто не вистачило трохи, щоб переламати хід гри.

Але більша частина матчу була під нашим контролем, і коли ми вели 6 очок за 8 хвилин до кінця, мені подобалося наше становище. Нова схема без Стефа виглядає добре. Нам потрібно буде дещо поправити. Але мені подобається те, що ми робимо", – сказав Керр.

Голден Стейт програв перший матч на власному майданчику. Тепер рахунок у серії 2-1 на користь Міннесоти.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

Раніше з'явилася інформація, коли саме зможе повернутися на паркет Стефен Каррі. 

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