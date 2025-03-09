Довбик проти Емполі, Арсенал Зінченка зіграє з Манчестер Юнайтед: розклад матчів українців

Сьогодні, 9 березня, відбудеться низка матчів за участю українських футболістів.

О 15:00 розпочнеться матч турецької Суперліги, в якому Еюпспор Тараса Степаненка зіграє проти Коньяспора. Вже за 45 хвилин після початку матчу, Лехія на домашньому стадіоні у Гданську гратиме із Гурніком – у складі аутсайдера польської Екстракляси на поле можуть з'явитись Богдан Сарнавський, Максим Хлань, Антон Царенко, Богдан В'юнник та Сергій Булеца. О 16:00 Горіца гратиме проти Хайдука, у складі якого в оренді виступає Назарій Русин.

О 17:15 мадридський Реал зіграє проти Райо Вальєкано. Попри вдалі виступи Андрія Луніна у тих матчах, де йому випадає шанс – на полі очікується поява Тібо Куртуа.

В межах АПЛ лондонський Арсенал зіграє матч 28 туру проти Манчестер Юнайтед. Олександр Зінченко не має місця в основному складі "канонірів", тож на поле з'явиться лише за "форс-мажору".

У заключних поєдинках українців Олімпіакос із Романом Яремчуком зустрінуться з ОФІ Крит, а Рома Артема Довбика зіграє проти Емполі – обидва матчі заплановано на 19:00 за київським часом.

Розклад матчів українців на 9 березня:

Чемпіонат Туреччини. 15:00 Еюпспор – Коньяспор

Чемпіонат Польщі. 15:45 Лехія Гданськ – Гурнік Забже

Чемпіонат Хорватії. 16:00 Хайдук – Горіца

Чемпіонат Іспанії. 17:15 Реал Мадрид – Райо Вальєкано

Чемпіонат Англії. 18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

Чемпіонат Італії. 19:00 Емполі – Рома

Чемпіонат Греції. 19:00 Олімпіакос – ОФІ Кріт

Нагадаємо, вчора Евертон із Віталієм Миколенком у складі не зміг обіграти Вулвергемптон, а сам українець отримав середню оцінку за свій виступ.