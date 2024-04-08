Бостон Михайлюка переміг Портленд, Сакраменто Леня розгромив Бруклін: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 7 на 8 квітня відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка переміг Портленд, а Сакраменто Олексія Леня розгромив Бруклін.

НБА - регулярний чемпіонат

8 квітня

Індіана - Маямі 117:115 (38:24, 25:22, 28:32, 26:37)

Бостон - Портленд 124:107 (30:24, 33:32, 30:29, 31:22)

Орландо - Чикаго 113:98 (31:14, 25:30, 33:28, 24:26)

Торонто - Вашингтон 130:122 (42:17, 21:33, 36:37, 31:35)

Фінікс - Нью-Орлеан 105:113 (26:19, 24:37, 33:34, 22:23)

Шарлот - Оклахома 118:121 (29:31, 26:34, 30:21, 33:35)

Мілвокі - Нью-Йорк 109:122 (31:25, 30:25, 24:39, 24:33)

Сан-Антоніо - Філадельфія ОТ 126:133 (24:31, 40:23, 16:19, 31:38, 15:22)

Бруклін - Сакраменто 77:107 (19:29, 21:36, 24:13, 13:29)

Голден Стейт - Юта 118:110 (41:28, 27:26, 29:23, 21:33)

Лейкерс - Міннесота 117:127 (37:33, 27:46, 28:23, 25:25)