Головне
Клопп покине Ліверпуль в кінці сезону
Сьогодні 12:51 481
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 10:26 24112
Джокович поступився Сіннеру в півфіналі Australian Open
Сьогодні 10:12 621 3
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 09:48 6435 1
Кіченок та Остапенко вийшли у фінал парного Australian Open
Сьогодні 09:02 1157
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 08:38 24925
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:18 14014
Шахтар переграв Лех у контрольному матчі
Вчора 19:39 568
Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса
Вчора 19:25 904
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Вчора 16:49 17174
Прямі трансляції

Старий Луцьк переграв Прикарпаття-Говерлу у матчі Суперліги

Зустріч завершилася з рахунком 71:65
Сьогодні 13:08 177 0
Старий Луцьк переграв Прикарпаття-Говерлу у матчі Суперліги
#Суперліга, #Старий Луцьк, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк переміг Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 71:65.

Суперліга. Регулярний чемпіонат
Черкаси, ПС Будівельник
26 січня

Прикарпаття-Говерла — Старий Луцьк 65:71 (17:26, 18:11, 15:17, 15:17)

Прикарпаття-Говерла: Лесик 31 + 11 підбирань + 2 блок-шота, Старцев 15 + 6 підбирань - 8 втрат, Кабацюра 9 + 5 підбирань - 5 втрат, Горобченко 8 + 7 передач, Чугунов 0 — старт, Луценко 2, Жулавський 0

Старий Луцьк: Джексон + 9 перехоплень + 7 підбирань + 6 передач, Кольченко 18, Томас 14, Коцько 11, Глушко 0 — старт, Дюпін 6, Мусієнко 2, Бедлінський 2, Липовцев 0, Прозапас 0

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 33259
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 24925
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 17174
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6435 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14014
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24112
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358036 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22376 7
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93636
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19214 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18362 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126727