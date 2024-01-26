Старий Луцьк переграв Прикарпаття-Говерлу у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Старий Луцьк переміг Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги України з баскетболу.
Зустріч завершилася з рахунком 71:65.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Черкаси, ПС Будівельник
26 січня
Прикарпаття-Говерла — Старий Луцьк 65:71 (17:26, 18:11, 15:17, 15:17)
Прикарпаття-Говерла: Лесик 31 + 11 підбирань + 2 блок-шота, Старцев 15 + 6 підбирань - 8 втрат, Кабацюра 9 + 5 підбирань - 5 втрат, Горобченко 8 + 7 передач, Чугунов 0 — старт, Луценко 2, Жулавський 0
Старий Луцьк: Джексон + 9 перехоплень + 7 підбирань + 6 передач, Кольченко 18, Томас 14, Коцько 11, Глушко 0 — старт, Дюпін 6, Мусієнко 2, Бедлінський 2, Липовцев 0, Прозапас 0
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