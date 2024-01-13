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Запоріжжя перемогло Черкаські Мавпи у Суперлізі

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Запоріжжя Максим Нікітін
Сьогодні 20:47 105 0
Запоріжжя перемогло Черкаські Мавпи у Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Суперліга, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя перемогло Черкаські Мавпи в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 71:68.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Запоріжжя Максим Нікітін, який набрав 16 очок та 6 підбирань.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

13 січня

Запоріжжя — Черкаські Мавпи 71:68  (23:11, 15:21, 16:21, 17:15)

Запоріжжя: Хохоник 14 + 8 передач - 5 втрат, Сізов 13 + 12 підбирань, Биков 9, Морозов 7, Буц 2 — старт, Нікітін 16 + 6 підбирань, Кабанов 10 - 3 втрати, Покоєнко 0, Холод 0, Дмитренко 0.

Черкаські Мавпи: Бун 14 + 6 передач - 3 втрати, Марченко 11, Скіра 11 + 11 підбирань, Новіков 11, Кузнецов 2 — старт, Далкорт 13, Руслов 6 - 3 втрати. 

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