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Грін вважає Каррі найкращим розігруючим в історії

Сьогодні 09:15 213 0
Грін вважає Каррі найкращим розігруючим в історії
Фото: Getty Images
#Голден Стейт, #Грін, #Стефен Каррі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін вважає свого партнера по команді Стефена Каррі найкращим розігруючим в історії.

Про це він розповів на пресконференції.

"Одним з? З найвеличнішим. Я вважаю, що так правильніше", - сказав Грін.

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