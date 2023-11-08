Грін вважає Каррі найкращим розігруючим в історії

Джерело - Чемпіон.
Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін вважає свого партнера по команді Стефена Каррі найкращим розігруючим в історії.
Про це він розповів на пресконференції.
"Одним з? З найвеличнішим. Я вважаю, що так правильніше", - сказав Грін.
Dray interrupted this reporter's question to set the record straight on Steph's status as the goat PG 🐐 pic.twitter.com/bspqUSBueE— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 7, 2023
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