Г’юстон підписав досвідченого шутера на заміну заарештованому баскетболісту

Атакувальний захисник Реджи Буллок підписав однорічний мінімальний контракт з Г’юстон Рокетс.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Буллок на вихідних домовився про викуп контракту з Сан-Антоніо Сперс, куди його обміняли з Даллас Маверікс в липні. В ротації Рокетс він замінить Кевіна Портера-молодшого, який не входить в плани команди після арешту за побиття дівчини в міжсезоння.

У минулому сезоні Буллок у середньому набирав 7,2 очка за гру, що є найнижчим показником для нього за останні 6 років. Тем не менше, він реалізував 38,0% спроб з-за дуги і підтвердив репутацію одного з кращих шутерів НБА (38,4% точності триочкових за кар’єру).

